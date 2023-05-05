ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، بدأت على الفور في البحث عن بديل للإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الذي تم الاتفاق على إنهاء عقده مع النادي.

جاريدو الذي قاد الوداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز صعب لحامل اللقب على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، من المتوقع أن يرحل عن القيادة الفنية، فيما تبحث إدارة النادي المغربي عن بديل له.

وذكرت التقارير أن التونسي نصر الدين النابي – الذي سبق له قيادة الإسماعيلي على غرار جاريدو، مُرشح لتدريب الوداد، بعد النجاح الكبير له في قيادة يانج أفريكانز التنزاني الذي وصل معه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لكن إدارة يانج أفريكانز أبلغت إدارة الوداد بأن رحيل النابي ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وأن المدير الفني مستمر في عمله.

وبدأت إدارة الوداد في البحث عن بديل وهو البلجيكي فان دينبروك، الذي من المتوقع يقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، علماً بأن الفريق تنتظره مواجهة قوية ضد صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري الأبطال.