يفتتح الليلة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما دورته الحادية والسبعين، والتي تستمر حتى 12 مايو برئاسة الأب بطرس دانيال. يشهد الحفل توزيع الجوائز للمكرمين حيث يمنح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخراني، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزى، والفنانة هناء الشوربجى، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد على، ومنحها جائزة «فريد المزاوى».



ويكرم المهرجان فى دورته الحادية والسبعين الفنان سامى مغاوى ومنحه جائزة «الأب يوسف مظلوم»، كما تذهب جائزة «المركز الخاصة» للفنان مدحت صالح، وتمنح جائزة «الإبداع الفنى لكل من؛ الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفنى نادر عدلى، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة «التميّز الإعلامى» للإعلامى محمود سعد.



يتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.



وقررت اللجنة العليا للمهرجان منح مجموعة من الجوائز لعدد من الفنانين عن أعمالهم الدرامية التى عرضت عام 2022، حيث تذهب جائزة «أحسن ممثلة فى عمل درامى» للفنانة نيللى كريم عن دورها فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، ويمنح المهرجان جائزة «أحسن ممثل فى عمل درامى» للفنان أحمد أمين، عن دوره فى مسلسل «جزيرة غمام»، وتذهب جائزة «المركز التشجيعية» للفنانة تارا عماد.



يترأس لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الحادية والسبعين المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكى، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.