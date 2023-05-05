قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن معدل التضخم في تركيا أعلى من مصر، ورغم ذلك يصل سعر الفائدة إلى 9%.

وحول ما يتردد حول تحمل صندوق النقد الدولي الأزمة الحالية قالت المهدي خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الصندوق يضع الشروط بصفة عامة، لكني اندهشت من اقتصار القرض على 3 مليارات دولار فقط، رغم ثقته في الأصول المصرية، ولماذا فرض بيع هذا الكم من الأصول ؟»، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف سبب من أسباب التضخم وليس السبب الرئيسي.

وعبرت عن قلقها من الاتجاه لبيع الأصول قائلة «حينما نلجأ إلى بيع 32 شركة خلال عام فقط، سنقلل من قيمتها».

كما وصفت آلية التسعير الجبري بـ «الفاشلة»، كونها تفتح بابا لتهريب السلع.