محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات لاستقبال شم النسيم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات الخدمات، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة؛ استعدادا لعيد شم النسيم، والاستمرار في تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية لتلقي أي شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان له، فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين، وذلك تزامناً مع احتفالات شم النسيم لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالي.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين، فضلاً عن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمتابعة الحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

كما وجه برفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية والمرور الدوري للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكلف المحافظ، مديري مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بالاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة وأماكن بيع الأسماك واللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية