 مصافي النفط الإسرائيلية تتوقع حدوث أضرار غير جوهرية في حال وقف التجارة بين إسرائيل وتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصافي النفط الإسرائيلية تتوقع حدوث أضرار غير جوهرية في حال وقف التجارة بين إسرائيل وتركيا

د ب أ
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 10:58 ص

أعلنت شركة مصافي النفط "أويل ريفاينريز" الإسرائيلية، أنه حتى لو حدث وقف للتجارة بين إسرائيل وتركيا بشكل كامل، من المتوقع أن يكون نطاق الضرر الذي سيلحق بالنتائج المالية للشركة في عام 2024 غير جوهري.

وقالت الشركة الإسرائيلية، في بيان أمس السبت، إن ذلك يرجع إلى ظروف السوق، وحقيقة أن منتجات الشركة هي عبارة عن سلع، وإلى الإجراءات التي تعتزم الشركة اتخاذها لتقليل الأضرار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ولدى شركة "مصافي النفط" الإسرائيلية تجارة تصدير واستيراد مع تركيا.

وكانت تركيا، قد أعلنت وقف التجارة مع إسرائيل بشكل كامل بسبب الحرب في غزة.

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