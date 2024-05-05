 كلوب يكشف سبب عودة صلاح للتشكيل الأساسي أمام توتنهام - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 8:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كلوب يكشف سبب عودة صلاح للتشكيل الأساسي أمام توتنهام

محمد عاطف
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 7:51 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 7:51 م

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سبب إشراكه المهاجم محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز في مواجهة توتنهام، مساء اليوم الأحد.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد على نظيره توتنهام، في المباراة المقامة على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» بين شوطي المباراة: «صلاح قضى أسبوعًا جيدًا في التدريبات، وهذا ما نريده وهو يريده أيضًا».

وأضاف: «بعد المجهود الكبير الذي بذله صلاح في التدريبات الأسبوع الماضي، أنا نسيت ما حدث في المباراة الماضية وكأن شيئا لم يكن».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك