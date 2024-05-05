كلوب يكشف سبب عودة صلاح للتشكيل الأساسي أمام توتنهام

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سبب إشراكه المهاجم محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز في مواجهة توتنهام، مساء اليوم الأحد.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد على نظيره توتنهام، في المباراة المقامة على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» بين شوطي المباراة: «صلاح قضى أسبوعًا جيدًا في التدريبات، وهذا ما نريده وهو يريده أيضًا».

وأضاف: «بعد المجهود الكبير الذي بذله صلاح في التدريبات الأسبوع الماضي، أنا نسيت ما حدث في المباراة الماضية وكأن شيئا لم يكن».