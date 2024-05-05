تصدر فيديو منسوب إلى جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يُظهر طالبات يرقصن على أنغام موسيقى الدي جي والساكسوفون، تريند منصة إكس (تويتر) سابقًا.

ونشر مستخدمون، الفيديو زاعمين أنه لدعم القضية الفلسطينية، وقد تم تداوله على نطاق واسع قبل تأكيد صحته.

قال أحد المتداولين للفيديو إنه في حين تشتعل الحركة الطلابية العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقف مع فلسطين ضد الابادة وتتعرض للتنكيل من الشرطة، يبدو أن طلاب جامعة المنصورة في مصر يرقصون كأنهم في كوكب آخر، وهو ما نفته جامعة المنصورة، مؤكدة أن هذا الحدث لم يحدث داخل مبانيها.

وأثار الفيديو المتداول، الذي يظهر رقص الطالبات بشكل غير لائق، جدلاً كبيرًا في ظل المظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين في غزة، التي شهدتها الجامعات حول العالم، لكنه لم يتبين بوضوح ما إذا كان الفيديو يعود لجامعة المنصورة أو لأي جامعة أخرى.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتبعت "الشروق" مصدر الفيديو وتحديد هويته، وتبين أنه تم رفعه على موقع يوتيوب في مارس 2024، وقامت بعض المستخدمات بمشاركته على منصات التواصل الاجتماعي في القاهرة، ولم تشر إلى أنه يخص جامعة معينة.