طلاب حملة شروة دايمة بإعلام القاهرة يزورون مستشفى الناس لعلاج الأطفال ضمن مسئولياتهم الاجتماعية

شارك طلاب حملة شروة دايمة، ضمن فعاليات مشروع تخرجهم من كلية الإعلام، بجامعة القاهرة، في زيارة جماعية لمستشفى الناس لعلاج الأطفال، في شبرا الخيمة، والتي شهدت تفاعلهم بشكل كبير مع الأطفال، وتقديم الهدايا لهم، وتوعيتهم بأفكار الحملة الاجتماعية.

"شروة دايمة" هي حملة اجتماعية أطلقها مجموعة من طلبة كلية الإعلام بقسم العلاقات العامة والإعلان، بجامعة القاهرة، والتي تهدف للتسويق الأخضر والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة من خلال ٣ مراحل "قلل.. بدل.. كمل".

ويهدف طلاب الحملة الى توعية المواطن المصري بتقليل المنتجات الملوثة للبيئة والغير قابلة للتحلل، واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة دون أن تسبب ضررًا على البيئة، والاستكمال في تبّني تلك المنتجات وجعلها عادة دايمة.

وشارك الطلبة في زيارة لمستشفى الناس من أجل التفاعل مع الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والقصص لهم، وتعريفهم بشخصية الحملة "دايم"، كما بدأ الأطفال في التفاعل بالرسم وقراءة القصص.

"دايم" هي شخصية خيالية أطلقها مجموعة طلاب الحملة، وهي تأتي من المستقبل من ٢٠٥٠ للتوعية بالأضرار التي تسببت في تدمير البيئة واستهلاك مواردها بسبب استنزاف الموارد وعدم التماشي مع السلوك المستدام.

وقام الأطفال بالتفاعل مع الطلبة والتحدث معهم حول شخصية الحملة وقراءة قصتها، مع اللعب بالرسم والتلوين من خلال ما قدمه طلاب الحملة لهم.