نتنياهو: سنواصل الحرب في غزة حتى يتم تحقيق جميع أهدافنا

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستواصل الحرب في قطاع غزة حتى يتم تحقيق جميع أهدافها، محملا حركة حماس السبب وراء تعثر المفاوضات بشأن الوقف المؤقت لإطلاق النار.

وقال نتنياهو اليوم الأحد، في رسالة عبر الفيديو، إن "الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة مروعة لدولة إسرائيل، مضيفا: "سيكون ذلك نصرا عظيما لحماس وإيران ومحور الشر بأكمله. وسيظهر ضعفا رهيبا أمام أصدقائنا وأعدائنا".

وحذر من أنه في حال أظهرت إسرائيل ضعفا بهذه الطريقة، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تقريب الحرب المقبلة، "وسوف يؤدي إلى تأخير اتفاق السلام المقبل... لأن التحالفات لا تتم مع الضعفاء والمهزومين. (ولكن) التحالفات تتم مع القوي والمنتصر."