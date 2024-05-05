رئيس جامعة المنيا يزور الكنائس والمطرانيات لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد رئيس الجامعة، اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته؛ لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

كما وَجَّه التهنئة لمواطني المنيا جميعًا من الإخوة الاقباط، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ البلاد، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، تحقيق التنمية، والتعمير، والازدهار، وأن يُوفق الله قيادة الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها، لنَظَّل ننعم بالأمن والأمان والاستقرار.

كما عَبَّر الأساقفة، عن تقديرهم وثنائهم للدور الاجتماعي والوطني البارز لجامعة المنيا، مقدمين شكرهم للتهنئة والمُعايدة، والتي تدل على أصالة ووحدة أبناء مصر جميعاً.



