أنشيلوتي: ريال مدريد يستحق التتويج بالليجا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب حصد لقب الليجا، أنه تتويج مستحق في "موسم شهد بذل جهود مستمرة".

وتشارك المدرب الإيطالي التهاني مع عشاق ريال مدريد، مؤكدا أنهم كانوا يرغبون في الاحتفال معا اليوم السبت، لكن يجب عليهم الانتظار لعطلة نهاية الأسبوع المقبل لأهمية مباراتهم ضد بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في وسائل إعلام النادي الملكي: "إننا سعداء للغاية وجمهورنا كله سعيد للغاية. إنه لقب مستحق نريد الاحتفال به مع جمهورنا، لكن أعتقد أنهم يتفهموننا. لدينا تحدٍ الأربعاء ويجب الاستعداد له جيدا لتحقيق سعادة أخرى".

وأضاف: "سنحتفل بلقب الليجا عطلة الأسبوع المقبل معا، لأن هدف الأربعاء مهم للغاية. كان موسما شهد جهودا مستمرة منذ أول مباراة حتى آخر مباراة".

وتوج أنشيلوتي بـ12 لقبا مدريد مع ريال مدريد ليتخطى الـ11 لقبا التي توج بها زين الدين زيدان بفارق لقبين عن الأسطورة ميجيل مونيوز.