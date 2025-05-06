البترول ترد على شائعات البنزين المغشوش: نتائج العينات المسحوبة حتى الآن مفيهاش أي مشاكل

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة رصدت بعض الشكاوى المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين؛ لكنها لم تتلق أي شكاوى رسمية عبر الرقم الساخن المخصص «16528».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» أن الوزارة لديها لجنة مشكلة منذ عام 2022 معنية بمتابعة ومراجعة مواصفات البنزين المنتج محليا والمستورد، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية.

وأوضح أن اللجنة تسحب العينات بشكل دوري ومنتظم من مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن وجود شكاوى.

وأشار تعزيز الوزارة إجراءات المتابعة والدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب العينات من محطات الوقود بمختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من جودة البنزين، وذلك في ضوء ما تم رصده على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: «تواصلت مع غرفة العمليات المركزية قبل قليل، وحتى الآن، نتائج العينات التي تم سحبها مفيهاش أي مشاكل».

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عديدة حول تلف «طرمبة البنزين» من قبل عدد من مالكي السيارات، وسط شائعات عن وجود بنزين «مغشوش» في بعض المحطات