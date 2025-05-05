مسئول إسرائيلي يعلن تدمير ميناء الحديدة اليمني بالكامل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي قوله إنه تم إسقاط 48 قنبلة على ميناء الحديدة ما أدى لتدميره بالكامل.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق بأن الطيران الأمريكي الإسرائيلي نفذ 8 غارات على ميناء الحديدة وعدد آخر من الغارات على مديرية باجل بالمحافظة الواقعة غرب اليمن.

وأوضحت قناة العربية الإخبارية ان أكثر من 30 طائرة إسرائيلية تشارك في الضربات على الحديدة.

وتأتي تلك الغارات على اليمن غداة فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتراض صاروخ أُطلقته جماعة الحوثي اليمنية استهدف مطار بن جوريون في تل أبيب ما أسفر عن عدد من الإصابات وأدى لتوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد توعد الحوثيين بالانتقام قائلا "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس، نقلا عن مصدر إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن تل أبيب تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن بهدف الرد المباشر على الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناء على طلب من الولايات المتحدة".

وشنت إسرائيل غارات بعشرات الطائرات على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن أواخر سبتمبر الماضي، وقال جيش الاحتلال في حينها إنه قصف أهدافا لجماعة الحوثي "ردا على مئات الهجمات التي نُفذت ضد إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية".