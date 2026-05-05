البنتاجون: إيران هاجمت القوات الأمريكية أكثر من 10 مرات منذ وقف إطلاق النار

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، اليوم الثلاثاء، بأن إيران شنت أكثر من 10 هجمات على القوات الأمريكية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل ما يقرب من شهر.

وقال كين، في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، أطلقت إيران النار أيضا على سفن تجارية تسع مرات واحتجزت سفينتي حاويات.

ووصف كين هذه الحوادث، بأنها لا تزال "دون عتبة استئناف العمليات القتالية الكبرى في هذه المرحلة".

وأشار كين، وهو أعلى ضابط عسكري رتبة في الولايات المتحدة، إلى أن إيران شنت أمس الاثنين وحده هجوما واحدا على عمان وثلاثة هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن القوات الإيرانية استخدمت أيضا صواريخ كروز وطائرات مسيرة وزوارق سريعة ضد القوات الأمريكية التي تعمل على استعادة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن المروحيات الهجومية الأمريكية نجحت في صد الهجمات.

وقال كين: "حتى الآن، يبدو اليوم أكثر هدوءا".

وقال كين، إن الهجمات الإيرانية في المنطقة تسببت في تقطع السبل بنحو 22500 بحار على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية في الخليج.

ويعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بالبحر المفتوح، شريانا حيويا لتجارة النفط العالمية، وقد أدى إغلاقه الفعلي وسط الحرب إلى اضطراب أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وذكر كين، أن القوات الأمريكية أنشأت منطقة أمنية موسعة في الجزء الجنوبي من المضيق، بالقرب من عمان.

وتقوم وحدات برية وبحرية وجوية أمريكية بحماية المنطقة لردع أي هجمات إيرانية أخرى على الشحن التجاري.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هذا الجهد بأنه "قبة قوية باللون الأحمر والأبيض والأزرق" فوق مضيق هرمز.

وتصاعدت التوترات يوم أمس الاثنين مع اشتداد الخلاف حول مضيق هرمز المحاصر إلى حد كبير؛ مما هدد الهدنة الهشة.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب إطلاق المبادرة العسكرية الأمريكية الجديدة، التي يطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، والتي تهدف إلى مساعدة السفن العالقة على المرور بأمان عبر المضيق رغم خطر الهجمات الإيرانية.