شربات تكشف سر تجارة «زغللة» في الحلقة 30 من «شقة فيصل»

في بداية أحداث الحلقة 30 من مسلسل "شقة فيصل" الذي يُعرض على قنوات "MBC مصر"، خطط "رزق" لخطف ميزو (كريم محمود عبدالعزيز)؛ ليصل إلى شقيقه زغللة (أحمد فتحي)، وطلب مع صبيه "شرشوبة" أن يساعده في الهروب من السجن.

طلب ميزو من زوجته سكر (آيتن عامر) أن تحترم زواجهما الصوري؛ لغيرته عليها من الشاب "حنفي" -الذي يطلق عليه الچنرال- بعد رؤيته لهما داخل الاستديو وهو يطلب منها الزواج.

اكتشف أيمن ريموت (الراحل وائل نور) وجود مبلغ من المال خبأه ابنه "هاني" داخل دولابه الخاص، بينما كان يبحث عن دليل داخل غرفته؛ لشكه في تصرفاته.

عثرت "سمارة" زوجة "زغلول" على الرسالة التي كتبتها له هبة (منة عرفة)، قبل دخولها إلى المستشفى، وطلبت منه الطلاق، بينما حاول "زغلول" الدفاع عن ذاته وأخبرها أنها مراهقة صغيرة لا تعي ما تقوله.

شنت "انتصار"، زوجة الصول الحكيم (أحمد حلاوة)، هجوماً عليه، وأهانته أمام أهل المنطقة، وحينها تدخلت زوجته الأولى، أم نوجة (بدرية طلبة)، وأنقذته من الفضيحة، فاعتذر منها الصول حكيم وأدرك الخطأ الذي ارتكبه في حقها، ولكنها بدت في قمة التسامح معه.

وشهدت أحداث الحلقة هروب "رزق" و"عقب" من السجن، وانتقالهما إلى القاهرة برفقة "غادة"، التي طلب "عقب" الزواج منها ووافقت.

بدأ تمساح (مصطفى أبو سريع) في الاتفاق على حفلات زفاف من أجل صديقه ميزو، واتفق مع منظمي الحفل أن يتقاضى مبلغا كبيرا من المال؛ ليلمع نجمه ويصل إلى حلم الشهرة سريعا.

وفي نهاية الحلقة، صدمت شربات (نسرين إمام) أن الحبوب التي أعطاها لها "زغللة" لتوزعها، هي في الأصل مخدرات وليست مقويات خاصة للرجال، وكشفت سر خداعه لها وتجارته بها.