الرائحة السيئة للتربة الجديدة علامة جيدة

يمكن أن تكون رائحة التربة المشتراه حديثا تبدو كأنها قد فسدت عند فتح الكيس الموضوعة فيه.

ولكن هذا السبب ليس مدعاة للقلق، بحسب خبراء البستنة. فغالبا ما تكون التربة التي توضع في الأصيص تحتوي على مكونات عضوية مثل السماد أو برادة قرون الحيوانات.

حتى أحيانا ما تكون التربة القائمة على المواد النباتية مثل الخث الطحلبي أو ألياف جوز الهند ذات رائحة قوية.

ولكن في الواقع الرائحة القوية علامة جيدة تظهر أن الكائنات الدقيقة في التربة تقوم بعملها بشكل جيد. وبحسب مركز "بي إل زد" الألماني لمعلومات الريف، هذا يعني أنهم يعملون بكد لتحويل المواد العضوية في التربة إلى مغذيات من أجل النباتات.

وإذا ما كانت الرائحة تزعجك، تنصح الرابطة بفتح الكيس قبل يومين إلى ثلاثة من اعتزامك وضع النبات في الأصيص، لتمنح التربة فرصة للتهوية.

وحتى إذا كان هناك عفن في التربة، لا يعد سيئا بالضرورة. وينمو العفن في أي مكان فيه مواد عضوية نافقة.