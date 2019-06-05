عقد الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية - السعودية الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - السعودية سيعقد في العاشر من يونيو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأشار بيان لوزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الاجتماع هو السادس للجنة الحكومية الروسية - السعودية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، وسيبحث تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة للجنة الحكومية الروسية - السعودية المشتركة.