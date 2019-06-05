صندوق النقد الدولي يخفض من توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد الصين، حيث قال إن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من المخاطر المحيطة باقتصاد بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصندوق القول في بيان في بكين اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.2% هذا العام وبنسبة 6% عام 2020.

وتعد هذه النسب أقل بواقع 10 نقاط مئوية عن التقديرات السابقة التي أطلقها الصندوق.

وقال الصندوق" على الصين وشركائها العمل بصورة بناءة لمواجهة ما ينقص النظام التجاري".

وأضاف أنه لن تكون هناك حاجة لتبنى سياسة تحفيز أخرى لدعم الاقتصاد المحلي، وذلك" في حال لم يتم زيادة الرسوم أو حدث تباطؤ قوي في وتيرة النمو".

ويشار إلى أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤ محلي بالإضافة لتصاعد التوترات مع أمريكا، التي فرضت رسوما على صادرات صينية، وتسعى لمنع شركات صينية مثل هواوي للاتصالات من العمل في الأسواق الأمريكية

وأوضح الصندوق أنه على الرغم من أن الصين أجرت إصلاحات، إلا أنه يتعين عليها السماح للقوى السوقية بالقيام بدور أكثر حزما بالإضافة لتسريع انفتاحها على بقية العالم.