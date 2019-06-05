المفوضية الأوروبية تهدد بوقف صرف المساعدات لليونان بسبب تباطؤ الإصلاحات

هددت المفوضية الأوروبية بوقف صرف الجزء الأكبر من المساعدات المتفق عليها مع أثينا؛ بسبب تباطؤ وتيرة تطبيق الإصلاحات الاقتصادي في اليونان بعد نحو عام من انتهاء برنامج الإنقاذ المالي الدولي للبلاد.

وقالت المفوضية إن اليونان تواجه أيضا احتمال عدم تحقيق الفائض الأولي المستهدف في ميزانيتها وهو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

يذكر أن الفائض الأولي هو الزيادة في إجمالي إيرادات الدولة عن إجمالي نفقاتها بدون حساب تكاليف خدمة الدين العام.

والفائض الأولي المستهدف كان جزءا من اتفاق تم التوصل إليه بين اليونان والمؤسسات المالية الدولية، وتضمن منح أثينا 3 حزم إنقاذ مالية منذ عام 2010 مقابل تنفيذ أثينا حزمة إصلاحات اقتصادية صارمة طوال السنوات الماضية.

جاء تحذير المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، في إطار حزمة توصيات اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة.

ولم يشر تقرير المفوضية إلى استمرار نمو الاقتصاد اليوناني وتراجع معدل البطالة، ولكنه أشار إلى تباطؤ تطبيق إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي والإدارة العامة وقطاع الطاقة بشكل خاص.

كانت الحكومة اليونانية قررت منتصف مايو الماضي، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة التقشف، تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المنتجات ومنح المتقاعدين بعض المزايا، وذلك قبل نحو أسبوعين من انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في أواخر الشهر.

وجاءت هذه الإجراءات قبل شهور من الانتخابات العامة التي كانت مقررة في الأصل في أكتوبر المقبل، قبل أن تدعو الحكومة اليونانية في وقت لاحق إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.