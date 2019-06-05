محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

أدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا بحضور اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء محمد عويضة مدير المخابرات العامة لمنطقة جنوب الصعيد والبحر الأحمر، واللواء حازم أبو الفتوح مدير الأمن الوطني بقنا، والمقدم أسامة رضوان نائب المستشار العسكري بقنا، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمئات من أبناء مدينة قنا.

فيما أدى الآلاف من أبناء محافظة قنا صلاة العيد في 99 ساحة أعُدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى قرى ومراكز المحافظة حيث قامت مديرية الأوقاف بتوفير إمامًا وخطيباً أساسياً وآخر احتياطيا لكل ساحة.

وفي خطبة العيد تحدث الشيخ محمد عبدالرازق شيخ مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي عن فضل شهر رمضان والثواب الذي أعدهُ الله عز وجل للصائمين، لافتاً إلى أن العيد شُرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب داعيا جموع الحاضرين إلى التراحم والمودة والتكافل فيما بينهم.

وعقب انتهاء صلاة العيد تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، وتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري، متمنيا من الله أن يعيد تلك الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات.

وذكر المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن.

ومن جهته، أشار مدير أمن قنا إلى تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.