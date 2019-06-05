

يهل أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم، فيتبادل الجميع التهنئة، وتعم الفرحة والسعادة فى الأجواء، ومعه يتكرر سؤال كل عام، أين سنحتفل به؟ البعض يفضل الاستمتاع به بين الأهل والأقارب فى بيت الأسرة، فيما يرى آخرون متعتهم فى الخروج إلى الحدائق والشواطئ والمتنزهات، وبين هؤلاء وهؤلاء تكون التكلفة المادية العامل الأكبر فى اتخاذ القرار.



«أولادى طلبوا نقضى العيد فى إسكندرية بعد انتهاء فترة الامتحانات والضغوط»، هكذا يحكى عمرو محمد، البالغ من العمر 40 عاما، موضحا أنه يجهز مبلغا ماليا كبيرا قبل فترة العيد، حرصا على إسعاد طفليه وتلبية جميع متطلباتهما فى هذه المناسبة».



يقول عمرو لـ «الشروق»: إن طفليه يطلبان منه السفر فى كل عام للاحتفال بالعيد فى أحد المصايف، وهو ما يفضله أيضا، استغلالا لفترة الإجازة التى يحصل عليها من عمله، خاصة أنه يعمل طوال الشهر بشكل متواصل.



وعلى الرغم من ازدحام المصايف فى الأعياد، إلا أن عمرو يجد أنها ممتعة بشكل كبير بالنسبة لطفليه، كما تعد متنفسا لهما للخروج من أجواء الاحتفال التقليدية، مستبعدا فكرة الاحتفال فى القاهرة خلال أيام العيد، نظرا للازدحام الشديد فى جميع أماكن الخروج، أيا كان مستواها الاجتماعى.

ويؤكد أن السينما ــ بالنسبة له ولأسرته ــ من المناطق المحظورة خلال العيد، بسبب الزحام الشديد وحوادث التحرش التى تشهدها، بالتالى يخرجها دائما من خطط «خروجات العيد»، على أن يدخلها بعد انتهاء الإجازة، بعيدا على الزحام ومشاكله.

عشرات المصطافين من المحافظات ينزحون لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بأجواء شواطئ الإسكندرية، لتكون جميع المتنزهات والملاهى فى مناطق المعمورة والمنتزه، والمولات التجارية، مثل مول سان سيتفانو، ومينا سنتر، بمثابة قبلة لهم فى هذه المناسبة.

ومع الإسكندرية، تحرص أسر أخرى على السفر إلى شواطئ مرسى مطروح والغردقة وشرم الشيخ، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية على المراكب.

محمد أحمد، وهو يعمل طبيبا، قرر السفر مع أصدقائه إلى أحد المنتجعات السياحية فى شرم الشيخ لقضاء أيام العيد، هروبا من ارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة، فضلا عن ازداحم الأماكن الترفيهية التى عادة ما يلجأ إليها للاحتفال بالعيد.

وبينما يفضل عمرو ومحمد الاحتفال فى المناطق السياحية، قررت رحاب محمد اصطحاب أسرتها وأطفالها إلى حديقة الحيوان فى ثانى أيام العيد، للاستمتاع باللعب ومشاهدة الحيوانات، مشيرة إلى أن الحديقة تعد من المتنزهات رخيصة الثمن، تناسبا مع الدخل المادى للأسرة، «المرتب لا يتحمل الذهاب إلى أماكن مرتفعة الثمن».