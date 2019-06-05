وزير لبناني: الحفاظ على الشراكة الوطنية يقوي لبنان في مواجهة إسرائيل والإرهاب

أكد وزير الثقافة اللبناني محمد داود -اليوم الأربعاء- أهمية الحفاظ على الشراكة الوطنية والعيش المشترك وديمومة الوحدة الوطنية والمحافظة عليها بين مختلف أطياف الشعب اللبناني؛ لأنها تسهم في قوة لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتنظيمات والجماعات الإرهابية.

وقال الوزير - في تصريح - إن جموع اللبنانيين عليهم أن يتعاونوا من أجل تدعيم وحدة وصلابة المجتمع وحتى يمكن تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتغلب عليها.

وأشار إلى أن كافة المواطنين اللبنانيين يقفون ويساندون "أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية اللبنانية" في حادث الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرضت له مدينة طرابلس شمالي لبنان قبل يومين.