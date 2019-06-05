شاركت بـ«طلقة حظ» لرغبتى فى لعب كوميدى.. و«قابيل» لاقتناعى بأن «الشيناوى» من أهم مخرجى الوكن العربى

محمد ممدوح ممثل لديه مصداقية ولا يتعامل بمبدأ «النحتاية»

استفدت من جماهيرية مصطفى شعبان فى «أيوب».. وأحب أن أكرر التجربة مرارًا

«الأب الروحى» صنع لى انتشارا ضخما.. والناس بالشارع أصبحوا ينادوننى «صالح العطار»



قال الفنان حسنى شتا، إن مشاركته بثلاثة أعمال فى الموسم الرمضانى وهى: «طلقة حظ» و«قابيل» و«أبو جبل»، جاء مصادفة وليس بحثًا عن الانتشار، معلقًا: «رفضت العديد من العروض، وأنا لا أقدم سوى الأعمال التى ستضيف لى، واستمتع بها حتى لو مشهد واحد، فأنا أفكر فى الكيف لا الكم»، مضيفًا: «هو أيضًا إثبات أننى استطيع تقديم أكثر من شخصية مختلفة بنفس الوقت».

وتابع «شتا» أنه من بعد المشاركة فى مسلسل «أيوب» وفيلم «اشتباك»، أصبح يهتم جدًا بالأعمال التى يشارك بها وينتقى منها ما يدفع منه إلى الأمام ويضيف له، على عكس ما كان يحدث فى بدايته، حيث كان مضطر إلى قبول بعض الأعمال التى لا تناسبه لكى يتواجد على الساحة، فكان يتعامل مع المشاهد التى يقدمها على أنها دور البطولة على حد وصفه.

وأوضح «شتا» أن مسلسل «طلقة حظ» جاء بترشيح من المخرج أحمد خالد أمين، وأنه كان يرغب بأن يتواجد بمسلسل كوميدى، وأنه يؤدى شخصية «خضير» وهو شقيق الفنانة آيتن عامر ونسيب مصطفى خاطر، ويبيع منزل العائلة بدون موافقة العائلة ويمر بعدد من المواقف الكوميدية.

وأشار «شتا» إلى أن وصلته ردود فعل عن الدور تخبره بأنه يجيد تقديم الكوميديا وأنه لاقى استحسانا عند الجمهور، مضيفًا أنه لم يركز على تأدية الشخصية بشكل كوميدى ولكنه دائمًا ما يهتم بدراسة الشخصية التى يجسدها جيدًا لتخرج بشكل حقيقى تشبه الناس سواء كان غنيًا أو فقيرًا وأن يشعر المشاهد أنها صادقة وتشبهه.

أما عن مسلسل «قابيل» الذى يجسد به شخصية «أكرم» وهو أحد المشتبه بهم فى اختطاف فتاة تدعى «سما» التى تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فقال «شتا» إنه الترشيح للدور جاءه من المؤلف محمد عز، والمخرج كريم الشناوى الذى عمل معه قبل ذلك بفيلم «اشتباك»، وأنه قبل به لاقتناعه أن «الشناوى» من أهم مخرجى الوطن العربى حتى قبل أن يخرج على حد وصفه، معلقًا: «الفنان بيبان، منذ أن كان يساعد باشتباك وطلق صناعي».



وأضاف «شتا» أنه مهتم بمتابعة المسلسل بعين المشاهد، ومعجب به لأنه تم إخراجه باحترافية وكفاءة عالية، كما أن ورقه مهم بالإضافة إلى التصوير العالمى لأحمد جبر على حسب تعبيره، وأن ردود الأفعال التى وصلته تفيد أن الشخصية التى يقدمها متباينة ومختلفة عن مسلسل «طلقة حظ»، وهذا ما أسعده لأن الناس لاحظت أنه يستطيع تقديم شخصيات مختلفة، كما أنه سعيد لأنه يشارك مع عدد من الممثلين الذين يحبهم، محمد ممدوح وعلى الطيب وأمينة خليل ومحمد فراج.



وعن الانتقادات التى تعرض لها الفنان محمد ممدوح، قال «شتا»: «أنا أحب التمثيل مع أى أحد عنده مصداقية وتايسون لديه مصداقية فى مشاعره وعندما تقف أمامه تصدقه، وشخص لا يوجد أطيب منه وأنا استمتع بالعمل معه وأعتقد أن كل من يقف أمامه يحبه»، وتابع: «العمل لا يقوم على شخص واحد فقط، فكلما كان من يقف أمامك ممثلا جيدا يدخلك فى طور الأحداث، وكلما ازدت أنا تألقًا إذا كنت موهوبا، ومحمد ممدوح شخص صادق يستطيع أن يصل إلى أعماق الشخصية ولا يؤديها من الخارج فقط بمبدأ «النحتاية»، ولا يوجد شخص فى العالم لا يوجه له انتقادات ولا يوجد شخص كامل.

أما عن مشاركته بمسلسل «أبو جبل»، حيث أدى شخصية «غالي» وهو الشقيق الأصغر لـ«حسن» الذى يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، فأكد «شتا» أنه استفاد من جماهيرية مصطفى شعبان فى «أيوب» الذى عرض بالموسم الرمضانى الماضى، وصنع له حالة رواج فى الشارع غير طبيعية، وأن الناس أحبته كثيرًا فى شخصية «خالد»، وأنه يحب أن يكرر التجربة مرة واثنان وثلاثة، مع مصطفى شعبان وأى أحد يستمتع بالعمل معه، وتابع: «المخرج أحمد صالح رشحنى للمسلسل، وهذا ثالث عمل معه فقد عملنا معًا بمسلسل «أبو جبل» و«أيوب» و«بحر» الذى سيعرض خارج الموسم الرمضانى وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وبطولة الفنان ماجد المصرى، وهو مسلسل صعيدى أؤدى به دور «سالم» الشقيق الأصغر لماجد المصرى.

وأشار «شتا» إلى أن من الأعمال التى قدمها وأضافت له شعبية كبيرة وانتشارا هى شخصية «صالح العطار» بمسلسل «الأب الروحي»، و«فيشو» بفيلم «اشتباك»، و«خالد» بمسلسل «أيوب»، مؤكدًا على حبه لكل الشخصيات التى قدمها بالأخص الشخصيات المركبة، مضيفًا أن «الأب الروحي» صنع له انتشارا ضخما لأنه كان يحصل على نسبة مشاهدة عالية، والناس بالشارع أصبحوا ينادونه باسم «صالح العطار» وهى أكثر شخصية أحبها الجمهور.

وأكد «شتا» على حبه لأدوار الكوميديا، معلقًا: «ولكن بدايتى حصرتنى فى دور الشاب ذى الشكل الجميل»، كما أكد على اهتمامه بمتابعة ردود الفعل سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الشارع، ولكنه يهتم بالأخير أكثر لأنه يستطيع أن يلمس حب الناس ولا يحب أن يقيم حواجز بينه وبينهم، مضيفًا: «أكثر ما يسعدنى أنى أجد الجمهور متذكرا أعمالى التى قدمتها فى بدايتى، مثلًا أجد أحدا كتب لى على «تويتر»: «أنا متنبئ له بالنجاح منذ مسلسل «مش فرندز»»، و«أنا بحبه من أيام فيلم «بدل فاقد»، وكنت أظن فى البداية أن الناس لا تلحظ تلك الأعمال ولكنى اكتشفت بعد ذلك أنهم يعرفوننى وسعداء بأعمالى، وأشعر أنهم كانوا يشاورون على من البداية وعايزين يكبرونى».

أما عن مشاركته بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قال «شتا» إنه تحمس له لأن الإسكندرية هى مدينته، كما أن تلك المشاركة جعلته يرى تجارب وثقافات مختلفة من جميع الدول العربية، وأنماطا آخرى من الفن وطرقا وأفكارا جديدة، وهى تجربة مفيدة وحدث مهم لأنه يعطى المساحة للشباب بإظهار مواهبهم بأفلام سينمائية قصيرة.