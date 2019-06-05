أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة اعتقالات المهاجرين عند الحدود الأمريكية المكسيكية بنسبة 32 في المئة خلال شهر مايو، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وقالت الهيئة إن حوالي ثلثي الأشخاص البالغ عددهم 144000 والذين تم اعتقالهم أو اعتبارهم غير مقبولين، كانوا ضمن عائلات أو أطفال غير مصحوبين بذويهم. ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الرقم الذي تم تسجيله في مايو من العام الماضي.

ويأتي صدور مثل هذه البيانات الشهرية قبل ساعات من انطلاق محادثات تجارية بين المكسيك والولايات المتحدة، بينما تستعد واشنطن لفرض رسوم على جارتها الجنوبية بسبب الهجرة.