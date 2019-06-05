دائما ما تتسائل كل عروس "كيف ستبدو في ليلة زفافها؟"، حيث تخطط لشكل فستانها وطرحتها وزينتها؛ لتبدو في أبهى صورة.

ولأن الجمال لا يكتمل إلا بنضارة الوجه؛ تقدم "الشروق" لعرائس العيد وصفات هامة لا غنى عنها خلال الفترة التي تسبق ليلة الزفاف.

1- ماسك القهوة:

تمنح القهوة للبشرة النضارة والإشراق؛ لذا ينصح باستخدمها سواء كان لتقشيرها أو لشدها وإخفاء علامات إرهاق الوجه، أو للحد من ظهور البقع والحبوب في الوجه، وتنظيفه بعمق.

2- ماسك العسل والليمون:

يعتبر هذا الماسك شائعا بين الفتيات، حيث يستخدم لتنضيف البشرة وتفتيحها؛ فالليمون يحتوي على فيتامين "C" الذي يساعد على تفتيح البشرة بطريقة فعالة، بينما يعمل العسل على الترطيب والتفتيح أيضا.

ويوضع الماسك لمدة نصف ساعة على الوجه كل يوم إذا كان وحده، أما في حالة وجود ماسكات أخرى فينصح بوضعه أسبوعيا.

3- ماسك البيض والخيار:

يعمل بياض البيض على تفتيح البشرة بشكل فوري من درجة إلى درجتين، وذلك عن طريق فرم الخيار مع ملعقة صغيرة لبن بودرة وبياض بيضة، ووضعه لمدة نصف ساعة على الوجه ثم غسله بماء بارد بعد أن يجف، ويمكن وضعه يوميا أو أسبوعيا مع ماسكات أخرى.

4- ماسك النشاء وماء الورد:

لماء الورد قدرة كبيرة على تفتيح البشرة وتصفيتها من الشوائب، كما تعمل النشاء على تفتيح الوجه؛ لذا فإن قناع النشاء وماء الورد هام جدا للبشرة، ويعطي نتائج مذهلة من المرة الأولى.

ولهذا الماسك استخدامين، الأول لتفتيح البشرة وهو أن نخلط الثنائي بدون حرارة، أما الثاني فهو لتقشير البشرة عن طريق وضع النشاء مع ماء الورد على النار حتى يصبح قوامهما لزج، ثم يوضع على الوجه حتى يجف، ومن ثم نقوم بحركات دائرية على الوجه للتقشير، ثم يتم غسله بالماء البارد.

5- ماسك الشوفان والزبادي:

يلعب الشوفان دوره في تفتيح وتقشير البشرة، فيما يمارس الزبادي دور المرطب.

يوضع الماسك على الوجه مدة نصف ساعة، ثم نقوم بحركات دائرية، ثم يشطف بالماء البارد للحصول على بشرة فاتحة، ويمكن وضعه مرة في الأسبوع بجانب ماسكات أخرى.

6- ماسك الموز والعسل:

يعمل الموز على ترطيب البشرة ونعومتها، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تأخير الشيخوخة، كما يلعب هو الآخر دورا في تفتيح البشرة.

وفي النهاية، يلزم التنويه بأن الماسكات وحدها لا تكفي، فيجب على العروس الالتزام ببعض النصائح الواجب اتباعها خلال فترة ما قبل الزفاف حتى تحصل على النتيجة الفعالة التي ترجوها، ومنها: الابتعاد عن وضع مساحيق التجميل خلال النوم، والنوم لفترات كافية، وتجنب وضع الوصفات الكيماوية غير المعروفة، كما يجب تناول الماء بكثرة وترطيب البشرة بشكل يومي، ووضع ماء الورد قبل النوم.