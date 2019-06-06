نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير محمد نجم، الذي غيبه الموت صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات مشاهير الفن على رحيل نجم المسرح الكوميدي محمد نجم عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، والتي احتفت بعضها بتاريخه الكبير ورصيده الفني المشرف:

• محمود البزاوي:

وداعا بنجم نجوم المسرح الكوميدي في مصر و صاحب واحد من أشهر الافيهات في تاريخ المسرح "شفيق يا راجل" .. تاريخك كبير و رصيدك مشرف و ستبقى دائما محمد ( نجم ) #محمد_نجم pic.twitter.com/LB0u0umVei — محمود البزاوي (@albezzawy) June 5, 2019



• نبيل الحلفاوي:

رحم الله الفنان محمد نجم وألهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 5, 2019



• صلاح عبد الله:

أسألكم الفاتحة والدعاء لنجم الكوميديا الكبير #محمد_نجم — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) June 5, 2019



• عمر متولي:

إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله في وفاة الأستاذ #محمد_نجم

أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/qX8PScayAb — عمر متولي (@OmarMetwally) June 5, 2019



• مصطفى خاطر:

رحمة الله على الأستاذ #محمد_نجم

أسكنه الله فسيح جناته وثبته عند السؤال pic.twitter.com/DfRHtb2eRl — Mostafa Khater (@MostafaKhater) June 5, 2019



• محمد عبد الرحمن:

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحِم الله الفنان الكبير #محمد_نجم

واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/yisPytq47h — Mohamed Abd Elrahman (@MAElRahman) June 5, 2019



وانهالت أيضًا التعليقات من مستخدمي الموقع في وداع نجم الكوميديا، وجاء أبرزها:

احزن خبر سمعته اليوم رحمك الله يا فنان مصر بكيت من جوايا على كل لحظه رسمت فيها البسمة والضحك على وجوهنا رحم الله #محمد_نجم pic.twitter.com/FCtzmmnwpt — Ahmed Hasan TiTo🇪🇬🇰🇼 (@ahmedhasantito) June 5, 2019

الله يرحمك يا شفيق يا راجل

بقدر ما أضحكننا نحزن اليوم عليك #محمد_نجم pic.twitter.com/w4XF11bgr0 — Ayman Sami (@Aymans197) June 5, 2019

الفنان الجميل #محمد_نجم في ذمة الله. كان ممن أسعدوا الناس وزرعوا البهجة. pic.twitter.com/u3jTNA5f85 — Mohammed Almezel (@Almezel) June 5, 2019

رحم الله #محمد_نجم كان من ادخلوا البهجاء في قلوبنا ، ومن الفن المحتشم النادر في الاوقات الحاليه pic.twitter.com/gZe9fF7CAA — Toti Frote 💛💙 (@FroteToti) June 5, 2019

رحم الله الفنان المسرحي الكبير #محمد_نجم ..

هذا مقطع له وهو يقلد #طلال_مداح في أغنية مقادير وهي من كلمات محمد العبدالله ولحن سراج عمر..

مات صناع الأغنية طلال ومحمد وسراج..

واليوم مات من قلد الأغنية أيضا..

رحمهم الله جميعا وجمعهم في الجنة. pic.twitter.com/bUYIhSxH1z — محمد سلامة (@mmmsssalama) June 5, 2019

#محمد_نجم جمله واحده فقط وهي شفيق ياراجل ادخلته عالم النجوميه والأضواء ولم يكتفي بهذه المسرحيه بل اتبعها بالعديد من المسرحيات التي حققت ارقام مبيعات هائله في شباك التذاكر .. هنا حسن عابدين والفنان الراحل من ذكريات من زمن لن يعود 💔😔 pic.twitter.com/IogEIv2tn1 — حسن النجمي (@NajmiHasan) June 5, 2019

رحل عنا اليوم النجم المصري الكوميدي الكبير #محمد_نجم الذي أمتعنا واضحكنا منذ الثمانينات صاحب مقولة #شفيق_يا_راجل وتوفي بعد أزمة صحية في القاهرة ، الله يرحمه لقد زرع السعادة في وجوه اجيال واجيال ، ادعوا له بالرحمة والمغفرة 🙏#مصر pic.twitter.com/ZAHXpiLKip — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) June 5, 2019

وتوفي الفنان الكوميدي محمد نجم، صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عامًا؛ إثر إصابته بجلطة دماغية، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير عد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء في الجمعة المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم في التحرير.