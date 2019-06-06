نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير محمد نجم، الذي غيبه الموت صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات مشاهير الفن على رحيل نجم المسرح الكوميدي محمد نجم عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، والتي احتفت بعضها بتاريخه الكبير ورصيده الفني المشرف:
• محمود البزاوي:
• نبيل الحلفاوي:
• صلاح عبد الله:
• عمر متولي:
• مصطفى خاطر:
• محمد عبد الرحمن:
وانهالت أيضًا التعليقات من مستخدمي الموقع في وداع نجم الكوميديا، وجاء أبرزها:
وتوفي الفنان الكوميدي محمد نجم، صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عامًا؛ إثر إصابته بجلطة دماغية، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير عد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء في الجمعة المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم في التحرير.