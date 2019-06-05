حيثيات عدم قبول طلب رد محكمة «إهانة القضاء»: المشرع وضع قيودا لمنع إسراف الخصوم فى استعمال الحق

أودعت دائرة 107 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال إبراهيم، حيثيات حكمها الصادر فى يناير 2019، بعدم قبول طلب رد محكمة جنايات القاهرة التى تنظر معارضة المحامى منتصر الزيات والبرلمانى محمد منيب و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء».

وكان منيب قد أودع فى ديسمبر 2018 طلب إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى عن نظر القضية المؤجلة جلستها حاليا لـ 20 يونيو المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين التى تنظر معارضتهم وهم المحامى منتصر الزيات والبرلمانيين السابقين محمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى، والصحفى عبدالحليم قنديل (صادر بحقه عفو رئاسى أخيرا).

وذكرت محكمة الاستئناف فى حيثيات حكمها والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يعد من أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر قضية ما أن يكون قد أصدر فيها حكما غيابيا أو وقتيا أو حكما بقبول إلتماس إعادة النظر، أو سابقة نظر الدعوى فى نفس الوجه، ولو كان القاضى قد أبدى رأيا فى القضية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع قيودا فى إجراءات طلب رد القضاة؛ لتحقيق الصالح العام، كى يحول دون إسراف الخصوم فى استعمال الحق بهذا الطلب للأسباب غير جدية، أو إساءة استعماله، وصولا إلى تعويق السير فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة، أو بغية إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظرها.

وأضافت المحكمة أن حالة الطلب التى يتساند إليها مقدم الطلب محمد منيب، يخرج عن أسباب الرد التى أوردت فى القانون على سبيل الحصر، موضحة أنه لا ينفى فى هذه الدعوى وما يحكمها من القانون، ويتعين القضاء بعدم القبول وتغريم طالب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه وتتعدد المطلوب ردهم «أى 12 ألف جنيه عن 3 قضاة» وذلك عملا بالمادة 159/2 من قانون المرافعات مبلغ الكفالة، وبالمصاريف عملا بالمادة 184/1 مرافعات.

يذكر أن معارضة المتهمين على حكم حبسهم، يأتى فى ضوء حكم محكمة النقض الذى كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض؛ لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات «أول درجة» غيابيا وليس حضوريا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر فى 16 مايو 2019 قرارا بالعفو عن أحد متهمى القضية، وهو الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، بوصفه حالة مرضية، وذلك ضمن قائمة ضمت 560 متهما محبوسين على ذمة عدد من القضايا.