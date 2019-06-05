إصابة 20 شخصا إثر انفجار نتيجة تسرب للغاز في سوق بصقلية

أصيب 20 شخصا اليوم الأربعاء إثر انفجار وقع بسوق مزدحمة في مدينة جيلا بجزيرة صقلية، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء الإيطالية.

وقال رجال الإطفاء على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن الانفجار، الذي وقع وقت الظهر (1000 بتوقيت جرينتش) في شاحنة تبيع الدجاج، نجم على ما يبدو عن تسرب من اسطوانة للغاز .

وأظهر مقطع فيديو عرضه تليفزيون "راي" الحكومي ألسنة النيران وهي تندلع من الشاحنة، وقال إن ثلاثة أشخاص كانوا يعملون على الشاحنة أصيبوا وحالتهم حرجة.

وأضاف التليفزيون أن من بين المصابين امرأة حامل وطفلة تم نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة، ولكنها لا تهدد الحياة.