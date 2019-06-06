أجرى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، حوارًا مطولًا يتحدث فيه عن الإنهيار الذي حدث للفريق الكتالوني قبل نهاية الموسم بالخروج من دوري أبطال أوروبا بالدور نصف النهائي أمام ليفربول، وخسارة لقب كأس ملك إسبانيا لصالح فالنسيا، وطموحاته مع منتخب التانجو في بطولة في كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.

وقال ميسي في حوار أجراه صاحب الكرة الذهبية 5 مرات لموقع " تي واي سي" الأرجنتيني:" شعرت بالإحباط والإرهاق الذهني الشديد في الأيام الأخيرة من الموسم بعد الخروج من دوري الأبطال وخسارة لقب كأس ملك إسبانيا".

وأضاف الساحر الأرجنتيني:" نجحت في إنهاء الموسم بشكلًا جيد، ولكنني حزين للغاية لما حدث في نهاية الموسم".

وتوج برشلونة بلقب بالدوري الإسباني، قبل أن يودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة القاسية أمام ليفربول في مباراة الإياب على ملعب الانفيلد 4 – 0 ، كما خسر البلوجرانا لقب كأس ملك إسبانيا لصالح فالنسيا بعدما سقط الفريق بنتيجة 2 – 1.

وفي ضوء آخر.. تحدث ليونيل ميسي عن طموحاته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل..قائلًا: "لسنا مرشحين للفوز بالبطولة وذلك لأننا مازالنا في مرحلة الإحلال والتجديد، ولكننا سنخوض المباريات بكل حماس سعيًا للفوز باللقب".

ورد ميسي على سؤاله بخصوص الإخفاقات التي عاشها مع منتخب الأرجنتين، بقوله:" بعد خسارتنا نهائي كأس العالم في البرازيل 2014، أصبح الأمر صعبًا للغاية، أريد الفوز مع منتخب بلادي بلقب".

واختار ليونيل ميسي تتويجه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم تحت 20 عامًا باللحظة الأفضل له في حياته.