إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة ساحل مالطا

أعلن جيش مالطا اليوم الأربعاء أنه تم إنقاذ 27 مهاجرا خلال الليل قبالة ساحل البلاد، وجرى نقلهم للبر، في أكبر عملية إنزال خلال يوم واحد تتم خلال أشهر في الجزيرة الصغيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة في مالطا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم إنه جرى إنقاذ مجموعتين تتألفان من 63 و61 شخصا في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بمالطا، وذلك عقب أن أرسلا نداء استغاثة.

ووصل المهاجرون، الذين يعتقد أنهم غادروا ليبيا، وكانوا في البحر لمدة حوالي يومين، إلى مالطا الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ( 0600 بتوقيت جرينتش).

وقال المتحدث إنه جرى إنقاذ 147 شخصا آخرين في عملية منفصلة، ومن المتوقع أن يصلوا مالطا في وقت لاحق اليوم.