سفارة الاتحاد الأوروبي بموسكو تشير إلى احتمال تعرضها لهجوم الكتروني

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قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن سفارة التكتل في موسكو ربما تكون قد وقعت ضحية لهجوم إلكتروني.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن نشر موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي تقريرا بشأن هذا الهجوم.

وأضاف المتحدث: "لقد لاحظنا إشارات محتملة لالحاق الضرر بالأنظمة المتصلة بشبكتنا غير السرية الخاصة بوفدنا في موسكو، مضيفا "إنه تم اتخاذ إجراءات".

وكان موقع "بازفيد نيوز" الإخباري قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم اكتشاف "واقعة تجسس إلكتروني متطورة" في أبريل الماضي وأنه تم سرقة معلومات.

وأشار الموقع إلى أن هذا الهجوم الالكتروني بدأ في فبراير 2017.

وتابع المتحدث قائلا إن التحقيق جار ، دون تحديد أي تواريخ. وتم إبلاغ الدول الأعضاء عبر أنظمة الدفاع السيبراني المعتادة، وكذلك "التسلسل الهرمي" للخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، الذي تديره المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

ولطالما أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن الأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت التي يجري الترتيب لها خارج موسكو.

وفي شهر مايو الماضي، دشن الاتحاد الأوروبي أداة لفرض العقوبات رداً على الهجمات الإلكترونية مثل المحاولة الفاشلة لاقتحام شبكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. وتتهم الدول الغربية روسيا بأنها تقف وراء هذا الهجوم.