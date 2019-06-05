إحصاء: أكثر من 38 ألف جريمة عنف ضد الشرطة الألمانية في عام 2018

أشارت إحصائيات السلطات الألمانية إلى أن عدد جرائم العنف التي استهدفت أفراد الشرطة بالبلاد العام الماضي تجاوز 38 ألف جريمة.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة اليوم الأربعاء. وذكرت الهيئة أن عدد أفراد الشرطة ضحايا الهجمات بلغ أكثر من 79 ألف شرطيا وشرطية.

وتنوعت الجرائم بين محاولات القتل والتهديد وشن هجوم بالفعل والتسبب في أضرار بدنية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الجرائم ارتفع بنسبة 6ر4% مقارنة بعام 2017 كما ارتفع أعداد الضحايا بنسبة 1ر7%.

وكما كان الوضع في عامي 2016 و2017، وقعت أكثر الجرائم في ولايات برلين وهامبورج وبريمن، تلتها تورينجن وزارلاند وشمال الراين فيستفاليا.

واشتملت إحصائية العام الماضي على بعض الأرقام التي لم تكن وردت في الإحصائيات السابقة، منها نحو 20 ألف حالة مقاومة لما يزيد عن 44 ألف فرد من أفراد الشرطة، و10 آلاف و761 حالة هجوم فعلي ضد 21 ألف و651 فرد شرطة.

وتم تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضد قوات الشرطة أثناء الخدمة وذلك نظرا لتزايد العنف ضد أفراد الشرطة وكذلك ضد أفراد قوات الإنقاذ في أماكن الحوادث.