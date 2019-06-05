استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية وتوقعات بانتعاشة فى مبيعات التكييفات بداية الصيف

توقع عدد من الخبراء استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، يشوبه ترقب وحذر مع الزيادات المنتظرة فى أسعار الوقود والكهرباء، كما توقعوا أن تشهد المبيعات حالة من الاستقرار مع انتعاشة فى بعض الأجهزة خاصة «التكييفات» بداية فصل الصيف.

قال حسن مبروك، مستشار شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة مع حالة من الحذر، فى ظل الزيادات المرتقبة فى الوقود والطاقة وما إذا كانت الزيادات المقبلة ستتحملها المصانع من عدمه، متوقعا أن تشهد المبيعات انتعاشة خلال موسم الصيف خاصة فى أجهزة التكييفات بنسبة 20%.

وأضاف «مبروك» فى تصريحات لـ«الشروق»، أن انخفاض صرف الدولار أمام الجنيه لن يؤثر على الأسعار فى المدى المتوسط، خاصة أن التعاقدات تمت بالسعر القديم للعملة الأمريكية قبل انخفاضها، موضحا أن الأسعار قد تشهد بعض الهبوط مع التعاقدات الجديدة.

وشهدت مبيعات التكييفات خلال العام الماضى نموا بنسبة 18% وذلك نتيجة لإقبال المستهلكين على شراء الاجهزة تخوفا من الزيادات السعرية المتتالية خلال العام الماضى لاستيعاب الآثار الناتجة عن قرارات تحرير سعر الصرف.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا تدريجيا أمام الجنيه فى البنوك العاملة بمصر بنحو 110 قرش منذ بداية العام الجارى، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، عند 16.80 جنيه وعلى مستوى الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية لشهر يونيو فقد تراجع بنحو 38 قرشا ليسجل 16.86 جنيه.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، بعد تطبيق آلية التسعير التلقائى على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، (باستثناء الغاز الطبيعى المسال والمازوت المستخدم فى توليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية فى سبتمبر المقبل.

ورفعت الحكومة فى يونيو الماضى، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، حسب نوع المنتج البترولى، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات المختلفة.

وشهدت مبيعات الأجهزة الكهربائية انتعاشة خاصة فى أوقات المواسم والاعياد خلال شهر مارس الماضى بمناسبة عيد الأم، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 20%.

وخلال العام الماضى تأثرت حركة المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار، ووفقا لتقرير الجهاز المركزى لتعبئة والاحصاء، ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية فى شهر مايو من العام الماضى بنسبة 1.4%.

قال بهاء ديمترى، مدير قطاع التطوير والتدريب بشركة فريش إليكتريك، إن الأسعار انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة 15% بعد تراجع أسعار الدولار، موضحا أنه لا يتوقع زيادة فى المبيعات خلال الفترة المقبلة نتيجة الزيادة المنتظرة فى أسعار الطاقة والوقود.

وأضاف ديمترى، «لكى تشهد السوق استقرارا فى الأسعار لابد من ثبات ووضوح التشريعات الخاصة بالرسوم على مدخلات الانتاج والمواد الخام».

وتوقع إيهاب عبداللطيف، مدير عام المبيعات فى شركة إل جى، ألا تشهد الأسعار أى تغيير خلال موسم الصيف الحالى، خاصة أن هناك زيادة فى المعروض وقلة الطلب، فيما من المتوقع أن تشهد حركة المبيعات حالة من الاستقرار.

واضاف عبداللطيف أن هناك العديد من الشركات تقدم عروضا على الأجهزة خلال فترة الأعياد، كما أن هناك بعض الشركات تقدم عروضا خاصة على أجهزة التلفزيون مع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واعلنت وزارة الكهرباء عن الزيادة الجديدة على الفواتير التى ستتم خلال شهر يوليو المقبل، بمتوسط نحو 15%.