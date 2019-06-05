الداخلية الأفغانية: تدابير جديدة لتقليل الخسائر في صفوف الشرطة

قال نائب وزير الداخلية الأفغاني الجنرال خوشال سادات اليوم الأربعاء، إن الوزارة بدأت في تنفيذ تدابير جديدة لتقليل حجم الخسائر في صفوف قوات الشرطة الوطنية التي واجهت مؤخرا خسائر كبيرة أثناء تأدية أفرادها للخدمة.

وأضاف سادات - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أن هناك عدة عوامل تتسبب في سقوط الضحايا، مشيرا إلى أن معظم الذين سقطوا من قوات الشرطة كان بسبب تواجدهم في مواقع ثابتة تسهل أن تكون هدفا للعدو.

وأشار إلى أنه سيتم تغيير هذا الوضع لتصبح القوات أكثر تنقلا بدلا من كونها ثابتة .. موضحا أن تطبيق هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، لافتا إلى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة تعيين مسئولين جدد بحوالي 30 مركزا تابعا للشرطة بهدف إجراء إصلاحات ومنع انتشار الفساد.

يشار إلى أنه لا يوجد رقم محدد حول عدد الضحايا بين قوات الشرطة الأفغانية، إلا أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني ذكر العام الماضي أن أكثر من 45 ألفا من قوات الأمن والدفاع قد ضحوا بأرواحهم خلال القتال ضد المتمردين في السنوات الأربع الماضية تحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية.