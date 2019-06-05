إطلاق قذائف من مدفع رمضان ابتهاجا بالعيد في الوادي الجديد

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أطلقت مديرية أمن الوادي الجديد، قذائف من مدفع رمضان احتفالا بعيد الفطر المبارك وسط تجمع مئات المواطنين وأسرهم لمشاهدة لحظة ضرب المدفع من أمام مديرية أمن المحافظة.

ولجأت محافظة الوادى الجديد هذا العام خلال شهر رمضان إلى إطلاق المدفع الرمضاني بعد توقف 30 عاما، بهدف إدخال البهجة على المواطنين ومشاركتهم روحانيات الشهر الكريم.

يذكر أن آلاف المواطنين بالوادى الجديد أدوا صلاة العيد بعدد 72 ساحة بمدن المحافظة الخمس منها 12 ساحة بالخارجة و34 ساحة بالداخلة و12 ساحة بالفرافرة و11 ساحة ببلاط و5 ساحات بباريس بجانب 365 مسجدا حكوميا تم تجهيزهم لأداء الصلاة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، تحسبًا لأى طوارئ خلال أيام العيد.