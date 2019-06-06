باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع حارس ريال مدريد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خطة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الكوستاركي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الذي استقر على رحيله من النادي الملكي بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقالت صحيفة ماركا بأن إعلان بوفون رحيله عن صفوف الفريق الباريسي فتح الباب أمام مسؤولي الفريق في التعاقد مع نافاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة وجود مفاوضات بدأت بالفعل من جانب الطرفين لإنهاء التعاقد بشكل رسمي خاصة وأنها تسير بشكل جيد على الرغم أن المفاوضات في بدايتها وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن رحيل كيلور نافاس عن صفوفه بعد أن قضى 5 سنوات مع جدران النادي الملكي حيث حقق من خلالهم ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب أخر لكأس سوبر إسبانيا.