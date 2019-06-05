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طيران التحالف الدولي يقتل 3 من داعش غربي العراق

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 5:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 5:19 م

ذكر بيان عسكري لقيادة عمليات الجزيرة اليوم الأربعاء أن 3 من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب حقل للغاز في محافظة الأنبار 118 كم غربي بغداد.

وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جنوبي حقل عكاس الغازي غربي محافظة الأنبار استهدفت عناصر لداعش، مما أسفر عن " مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر لهم".

وتخوض القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي عمليات استباقية لمطاردة فلول داعش في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار بهدف القضاء على هذا التنظيم .


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