الأربعاء 5 يونيو 2019 4:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد ببذل قصارى جهده لتجنب الإجراءات التأديبية الأوروبية

روما - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 4:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 4:23 م

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه ملتزم بتجنب الإجراءات التأديبية التي أوصت المفوضية الأوروبية باتخاذها ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم الدين العام لديها .

وذكر كونتي للصحفيين خلال زيارة رسمية لفيتنام" هناك احتمالية لاتخاذ إجراء".

وأضاف "أنا دائما قوى الإرادة ومتفائل، وسوف أبذل قصارى جهدي، حتى النهاية، لتجنب أى إجراء من الواضح الآ يكون جيدا للبلاد".

وأوضح أن إيطاليا تريد تغيير قيود انضباط الموازنة الأوروبية، ولكن "المشكلة في الوقت الحالي، هى أنه يتم الآن تطبيق القواعد الحالية والقابلة للتطبيق".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك