رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد ببذل قصارى جهده لتجنب الإجراءات التأديبية الأوروبية

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه ملتزم بتجنب الإجراءات التأديبية التي أوصت المفوضية الأوروبية باتخاذها ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم الدين العام لديها .

وذكر كونتي للصحفيين خلال زيارة رسمية لفيتنام" هناك احتمالية لاتخاذ إجراء".

وأضاف "أنا دائما قوى الإرادة ومتفائل، وسوف أبذل قصارى جهدي، حتى النهاية، لتجنب أى إجراء من الواضح الآ يكون جيدا للبلاد".

وأوضح أن إيطاليا تريد تغيير قيود انضباط الموازنة الأوروبية، ولكن "المشكلة في الوقت الحالي، هى أنه يتم الآن تطبيق القواعد الحالية والقابلة للتطبيق".