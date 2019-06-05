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شاهد.. تزايد النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ بنحو 16 مرة عن التقديرات


نشر فى : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 8:10 م

أكدت دراسة جديدة أن حجم النفايات البلاستيكية العائمة في المحيط الهادئ يزيد بنحو 16 مرة عن التقديرات السابقة، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد أن تلك الدراسة أُجريت باستخدام قرابة 30 سفينة وطائرة، وجمع الباحثون عينة مكونة من أكثر من مليون قطعة من البلاستيك، أغلبها من قطع صغيرة يقل قطرها عن نصف سنتيمتر.

وأشار التقرير إلى أن الباحثين أكدوا أن هناك أكثر من 80 ألف طن من النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ، ويعادل وزنها 500 طائرة ضخمة، ومساحتها تبلغ ما يعادل 3 مرات مساحة فرنسا، ووجد الباحثون زجاجات بلاستيكية وحاويات وأشرطة تغليف وشبكات صيد بين النفايات المتجمعة منذ عقود.

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