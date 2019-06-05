تستأنف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عملية تقييم العاملين فى إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى أطلقته فى فبراير الماضى، بدءا من يوم الأحد المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب بيان للوزارة أمس.

ووفق البيان سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم إلى جانب الاستمرار فى تقييم الوزارات التى وردت بياناتها فعليا.

وكانت وزارة التخطيط قد بدأت وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى فبراير الماضى، على أن يتم بدء عملية تنفيذ المشروع خلال شهر مايو 2019.

ووفق المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون الإصلاح الإدارى فإن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات، والتى تتم من خلال معهد نظم معلومات القوات المسلحة، بإجراء عدد من اختبارات فى اللغتين العربية والإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلى، فيما تشمل المرحلة الثانية تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة، ويتم تنفيذها من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإجراء اختبارات السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية والقياسات النفسية.

يشار إلى أنه تم البدء فى تقييم العاملين للمرحلة الأولى يوم الإثنين 27 مايو 2019 بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا وزارة قطاع الأعمال العام.

وكانت وزارة التخطيط عقدت ورشة عمل عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية مارس الماضى.