انتقادات للشرطة الألمانية لاستنفارها القوات بعد سماعها تكبير شباب يحتفلون بالعيد

انتقد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا تصرف شرطة مدينة كولونيا مع 10 شباب مسلمين كانوا يرتدون الجلابيب ويحتفلون بعيد الفطر.

ونقل بيان نُشِر اليوم الأربعاء، عن رئيس المجلس، أيمن مازيك، القول: "ننتظر أن يتم تأهيل أفراد الشرطة بشكل أفضل على المستوى الثقافي ومراعاة الأمور الحساسة".

وبحسب شهود، كان الشباب المسلمون يرددون أمس الثلاثاء "الله أكبر" أمام شرطة كولونيا، وعلى إثر ذلك هرعت الشرطة بقوات كبيرة وأوقفت الشباب وفتشتهم، ولم تجد بحوزتهم شيئا خطيرا باستثناء سكين.

وأوضح المجلس أن الشباب كانوا في طريقهم لحضور احتفالات بمناسبة قدوم عيد الفطر، وذكر أن الحادثة تظهر أن "التصنيف العنصري" لا يزال يمثل قضية تستحق أن تؤخذ مأخذ الجد.

وقال مازيك: "أتمنى أن تكون الشرطة اعتذرت رسميا للشباب المتضررين من الواقعة، وأن تمارس نقدا ذاتيا لبعض أحكامها المسبقة، وأن تستخلص النتائج الصحيحة من العملية التي نفذتها على نحو خاطئ".