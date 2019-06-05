التباطؤ الاقتصادى يهبط بالنفط والإجماع على خفض الإمدادات يدعم الأسعار

هبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء فى الوقت الذى بدأ فيه تباطؤ اقتصادى فى التأثير سلبا على الطلب على الطاقة، لكن الأسواق فازت ببعض الدعم بعد أن قالت السعودية إن هناك إجماعا ناشئا مع منتجين آخرين بشأن تمديد تخفيضات الإمدادات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت لشهر أقرب استحقاق 60.90 دولار للبرميل بانخفاض 38 سنتا أو 0.6% مقارنة مع سعر الإغلاق فى الجلسة السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 52.98 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبذلك تنخفض العقود الآجلة نحو 20% أقل من ذروة 2019 التى بلغتها فى أواخر أبريل الماضى بينما سجل مايو أكبر انخفاض شهرى منذ نوفمبر 2018، وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضا بفعل التراجع.

ولمنع تكون فائض فى الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التى تهيمن عليها دول بالشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما فى ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.

وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار فى وقت لاحق من الشهر الجارى أو أوائل يوليو المقبل بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، أمس الأول، إن هناك إجماعا ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل «للحفاظ على استقرار السوق» فى النصف الثانى من العام.

فيما يشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادى سيقلص استهلاك الوقود.