اتحاد الصناعات الألماني: تهديدات واشنطن لن توقف مشروع نورد ستريم2 للغاز

قال اتحاد الصناعات الألماني "بي دي آي" في مذكرة اليوم الجمعة إنه يشعر بقلق بالغ حيال آفاق فرض عقوبات أمريكية إضافية على مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2"، مؤكدا أن ذلك لن يوقف العمل عليه.

ويوسع مشروع قانون بمجلس الشيوخ بعنوان "قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا عام 2020"، التهديد ضد الشركات العاملة في المشروع إلى شركات التأمين وتكنولوجيا المعلومات والتوثيق وميناء موكران وموانئ أخرى، بحسب الاتحاد.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج للأنباء عن رئيس لجنة أوروبا الشرقية بالاتحاد أوليفر هيرمس قوله إن "الحجج السياسية المطروحة من جانب ممثلين أمريكيين ضد نورد ستريم2 بها من الأخبار الكاذبة أكثر من الحقيقية".

وقال هيرمس إننا نتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية والحكومة الاتحادية الألمانية بحماية الشركات الأوروبية من هذا النفوذ القادم من الخارج، والدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح هيرمس أن شركات من 25 دولة تشترك في المشروع.

ويتجه أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تأييد توسيع العقوبات المفروضة على مشروع نورد ستريم2 لتشمل شركات التأمين.