وزير الاقتصاد الألماني يأمل في إدخال تعديلات على حزمة التحفيز الاقتصادي

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أمله في إدخال تعديلات على حزمة التحفيز الاقتصادي التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم أمس الخميس.

وقال ألتماير في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية اليوم الجمعة: "هناك نقطة واضحة نحتاج إلى تحسينها: خفض البيروقراطية... سيكون من السهل الالتزام بالمزيد هنا، لأن خفض البيروقراطية يعمل بمثابة حزمة تحفيز اقتصادي إضافية - إنه لا يكلف شيئا ويحقق الكثير. يتعين علينا هنا إضافة المزيد".

وبوجه عام، أعرب ألتماير عن رضاه عن خطة التحفيز الاقتصادي التي تتضمن مساعدات بقيمة 130 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، حذر ألتماير من إثارة نقاشات خلال الأشهر المقبلة حول زيادة الضرائب وخفض الإعانات، وقال: "من التهور إثارة مثل هذه النقاشات خلال هذا العام أو العام المقبل... أرى أيضا أنه من الخطأ زيادة الضرائب أو خفض الإعانات الحكومية في خضم هذه الأزمة الاقتصادية الكبرى".