الخلاف التشيكي مع روسيا يزداد سوءا بسبب مؤامرة تسميم ملفقة

طردت جمهورية التشيك دبلوماسيين روسيين على خلفية معلومات ملفقة عن مؤامرة تسميم مزعومة أدت إلى وصول العلاقات بين الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وزعيمتها السابقة إبان الحقبة السوفيتية إلى مستوى متدن جديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وجاءت عمليتا الطرد في ذروة توتر العلاقات الدبلوماسية بين براغ وموسكو.

وساءت العلاقات بين البلدين في شهر أبريل الماضي ، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن العديد من قادة العاصمة التشيكية يمكن أن يكونوا هدفا لمحاولات اغتيال روسية عن طريق التسميم، إلا أن روسيا رفضت تلك المزاعم ووصفتها آنذاك بأنها سخيفة.

وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم الجمعة، إن: "موظفا في السفارة الروسية في براغ اختلق قصة عن مخطط للاعتداء كجزء من خلاف داخل البعثة وأرسلها إلى جهاز الاستخبارات التشيكية".

وسرعان ما نددت روسيا بالخطوة التشيكية ووصفتها بأنها "استفزاز ملفق" سوف تنتقم منه بطريقة متناسبة.