الكويت: إحباط عملية تهريب 131 كيلو من الحشيش عن طريق البحر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع أمن الحدود ممثلا بالإدارة العامة لخفرالسواحل قامت بإحباط عملية تهريب كمية من المواد المخدرة والتي تقدر ب 131 كيلو من مادة الحشيش المخدرة والترياق عن طريق البحر.

وأشارت الإدارة في بيان صحفي اليوم الجمعة أنه تم رصد أحد الأهداف على المنظومة الرادارية حيث قامت الدوريات البحرية التابعة لإدارة التشكيلات بتتبع الهدف وضبطه حيث اتضح أنه قارب يحمل على متنه 4 أشخاص، وباستيقافهم وعمل التحريات اللازمة تبين أنهم قاموا بالتخلص من المواد المخدرة التي بحوزتهم بألقائها في البحر.

وأوضحت الإدارة أن الدوريات البحرية تمكنت من التوصل إلى موقع المخدرات وانتشالها كما اعترف المتهمون وأقروا بأنهم قاموا بجلب المواد المخدرة لتسليمها إلى أحد المواطنين بالتعاون مع مواطن آخر خارج البلاد.

وأكدت الإدارة أنه تم ضبط المواطن وتحريز المضبوطات وإحالتها مع المتهمين إلى جهات الإختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم.