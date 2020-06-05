وزارة الطاقة الروسية: عقد اجتماع أوبك بلس غدا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع "أوبك بلس" غدا السبت.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" الروسية موعد عقد الاجتماع.

ويضم تجمع "أوبك بلس" أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط(اوبك)، ومنتجين رئيسيين من خارج المنظمة، تتصدرهم روسيا.

واتفق "أوبك بلس" في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، وبمقدار 7ر7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 8ر5 مليون برميل أخرى حتى نهاية أبريل 2022.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الاجتماع، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كان سيتم تمديد الخفض القياسي في سقف الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي ما يعادل 7ر0 في المئة إلى 26ر40 دولار للبرميل. كما ارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أي ما يعادل 5ر0 في المئة، إلى 58ر37 دولار للبرميل.