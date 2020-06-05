إكرام لمعي: استغلال ترامب للكتاب المقدس فى الدفاع عن العنصرية جريمة سياسية ودينية

ــ المسيحية لها تاريخ طويل من الاختراق مثل محاكم التفتيش وعودة اليهود لفلسطين



مرة أخرى يظهر للسطح تلاعب السياسيين بالدين؛ حيث رفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نسخة من الإنجيل أمام كنيسة القديس يوحنا لمواجهة ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيد هذا المشهد ما طرحه الدكتور إكرام لمعى فى كتابه «الاختراق الصهيونى للمسيحية»، وهو ما يجعلنا أيضا نطرح السؤال المتكرر حول إصلاح الفكر الدينى، خاصة المسيحى، وفك التباس المناطق الرمادية بين الدين والسياسة.

وحول «الخروج من هذا الظلام»، قال دكتور إكرام لمعى لـ«الشروق» معلقا على موقف ترامب الأخير: أى رئيس دولة أو سياسى يرفع كتابه المقدس فى أية مناسبة إنما هو فى تحليل الخبراء يعلن عن إفلاسه فى إقناع رجل الشارع أو الغالبية العظمى من شعبه، وترامب فى رفعه للكتاب المقدس يحاول الدفاع عن سياساته الخرفاء التى وصلت إلى الفوضى الحادثة اليوم فى الشارع الأمريكى، الرئيس الأمريكى وعد فى بداية رئاسته أنه سيعمل على المساواة بين الجميع فى أمريكا، وأنه سيركز مجهوداته على الاقتصاد، وهو نجح فى ذلك، بعدما أخذ الأموال من دول البترول بحجة حمايتهم، إلا أنه لم ينجح مطلقا فى تطبيق المساواة بين الأمريكان، فانحاز للبيض، وعمل على إنشاء سور بينه وبين المكسيك، والملونون فى عهده يعيشون أسوأ حالتهم التاريخية».

وحول الصورة الذهنية عن تعافى المجتمعات الغربية من استغلال الدين فى السياسة، أو لماذا رغم التاريخ الطويل فى فصل الدين عن الدولة نجد الرؤساء الأمريكيين يستغلون الإنجيل فى سياساتهم، قال دكتور لمعى إنه يجب الانتباه إلى أن الشعب الأمريكى بالذات متدين بطبيعته، وبنى بلده وفقا للمبادئ المؤسسة للكتاب المقدس، خاصة فى الحريات وحقوق الإنسان، لهذا يميل الرؤساء إلى الكتاب المقدس عند مخاطبة الجماهير، لكن استخدام الكتاب المقدس المقبول لدى الشعب فى تأسيس دولة عنصرية أو الحديث عن شعب مختار «مثل اليهود» هو استخدام وتفسير خاطئ جدا للكتاب المقدس، بل هو جريمة سياسية وجريمة دينية.

ولمن سأل هل يمكن اختراق الدين؟ قال د. إكرام لمعى: «المسيحية لها تاريخ طويل من الاختراق، ومن أشهر الاختراقات الداخلية، ظهور محاكم التفتيش، والتى تم فيها قتل وحرق مسيحيين أرادوا الإصلاح للدين، وفى تبنى الكنيسة الأوروبية للحروب الصليبية، والتى كانت أكبر وصمة فى تاريخها؛ حيث تحالفت الكنيسة مع الأمراء والإقطاعيين لأسباب سياسية واقتصادية».

وأضاف دكتور لمعى أنه وقت الإصلاح الدينى فى أوروبا خاصة فى ألمانيا رفض المصلحون وخصوصا مارتن لوثر وجود اليهود. لكن عندما ظهرت ما يعرف بـ«الحركة التدبيرية» تعاطفوا مع الاضطهاد الذى قام به مارتن لوثر، أرادت تجميع شعب إسرائيل فى فلسطين. وأكد لمعى لابد من وضع فاصل واضح بين عودة المسيح وعودة اليهود إلى فلسطين، خاصة أن غالبية المسيحيين لا يؤمنون بالفكر التدبيرى لعودة اليهود إلى فلسطين، مشيرا إلى عودة اليهود هى بذرة الاختراق الصهيونى للمسيحية، والتى يؤمن بها ترامب وغيره.

لذلك منذ فترة ليست بقليلة قال أيضا الرئيس الأمريكى ترامب تصريحات كثيرة مؤيدة لإسرائيل، موضحا فيها خيالاته حول المجىء الثانى للسيد المسيح ومملكة إسرائيل، ووقتها أيضا كان من المفيد تذكر «الاختراق الصهيونى للمسيحية» كتاب د. إكرام لمعى صدر بعنوان عن دار الشروق عام 1991، والذى يعد مرجعا أساسيا لفهم تلك الإشكالية، وكان هذا الكتاب فى أوله محاولة فى جريدة الأهرام للرد على كتاب صدر عام 1990 بعنوان «النبوءة والسياسة» وعنوان فرعى «الإنجيليون فى طريقهم للحرب النووية» لكاتبة أمريكية تدعى «هالسل غريس».

والكتاب يفضح التفكير المختل للمسيحية الصهيونية، وكذلك يفضح المسيحيين الصهاينة الغربيين الذين قاموا بتفسير الكتاب المقدس بطريقة ملتوية تعطى شرعية لدولة إسرائيل فى الاستيلاء على أرض فلسطين، وجمع شتات اليهود من جميع أنحاء العالم، وإعادة بناء هيكل سليمان تمهيدا وشرطا لعودة السيد المسيح، وملك المسيح على الأرض لمدة ألف عام ثم تأتى النهاية اليوم الآخر ودينونة العالم. كل هذه ادعاءات يفندها الدكتور إكرام لمعى فى كتابه الذى يحمل عنوانا صادما. لكنه شديد الذكاء.

صدرت من الكتاب عدة طبعات، آخرها طبعة منقحة ومزيدة فى 2017، يؤكد د. إكرام فى مقدمتها: «لا يزال الصهاينة المسيحيون يعملون لصالح إسرائيل ويؤيدونها بالمال والسلاح بأكثر قوة، بناء على تفسيرهم الخاطئ للكتاب المقدس لوعد الله إبراهيم الخليل والعهد معه. ذلك الوعد الذى انتهى تاريخيا بميلاد السيد المسيح، ذلك الوعد الذى أثبت زيفه علماء لاهوت مسيحيون مثل الأب وليم سيدهم اليسوعى وغيره فضلا عن دكتور إكرام لمعى الذى أكد أن جورج بوش كان يؤمن بمثل تلك التفسيرات الخاطئة لذلك اجتاح العراق ما أدى إلى زيادة التطرف الإسلامى إلى الحد الأقصى بدءا من القاعدة ونهاية بداعش، والمؤكد أن تلك التفسيرات لا تزال مستمرة حتى الآن، خاصة أن الأمريكان الصهاينة يبدون أحيانا أكثر تشددا من اليهود الذين يعيشون فى إسرائيل.

وفى إحدى ندوات مناقشة الكتاب قال د. إكرام لمعى قصدت من تأليف الكتاب معالجة القضية من أكثر من زاوية، الأولى: الزواية التاريخية حيث تناولت تاريخ اليهود والثانية الزواية العقائدية لليهود، وتطرقت لمفاهيم ومصطلحات «الشعب والعهد والأرض»؛ حيث شعب إسرائيل، والأرض من نهر مصر إلى الفرات والعهد مع الله، موضحا كيف أن ادعاءات اليهود كاذبة ومضللة قائلا: المسيح أوضح أنه ليس هناك ما يسمى بشعب مختار من الله، وقال: «طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وأن من يرث هذه الأرض هم كل الودعاء من كل جنس ولون» مشيرا إلى أن الأرض التى تحدث عنها المسيح هى أرض فلسطين.

وقال دكتور إكرام لمعى فى تصريحات خاصة للشروق: «لا شك أن وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة واحدة من أعتى السياسيين الذين ظهروا على الساحة هيلارى كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطى ووزيرة خارجية أوباما الرئيس الديمقراطى السابق، والتى كانت تعرف بدورها فى الشرق الأوسط الذى استخدمت فيه كل الوسائل القذرة لتشجيع الارهاب».

وكان العالم ينتظر نجاحها فى الانتخابات كأول امرأة فى التاريخ ترشح لتلك القوى والزخم، لكن جاءت المفاجأة بنجاح ترامب المجهول فى عالم السياسة والذى أتى من عالم الاقتصاد والمعروف بتطرفه كمحافظ دينى وسياسى بل ويعتبر من الأصوليين الجدد، من هنا عاد بروز الفكر الإنجيلى الصهيونى الذى يضع أصول الأصوليين إلى البيت الأبيض علامة أساسية على قرب عودة المسيح للأرض فى أورشليم وبناء الهيكل، ويعتبر ترامب فى سلسلة ريجان وبوش الابن اللذين استخدما العنف سواء فى إسقاط الاتحاد السوفيتى أو فى غزو العراق. والحادثان اعتبرا عند الأصوليين، أنهما علامتان فارقتان تاريخيا لنهاية العالم. ومن أهم ميزات ترامب وفى الوقت نفسه من نقاط ضعفه هى أنه يلقى خطاباته بطريقة تلقائية بدون إعداد. وفى تحليل علماء النفس أن شخصية ترامب مقتحمة يتخذ خطوات غير متوقعة، ليضخم المشكلة التى يود علاجها، وهو أول رئيس يتجاوز الصحافة ووسائل الإعلام ويتحدث للشعب الأمريكى من خلال «تويتر»، وأكد د. إكرام أن ترامب نموذج للمسيحى الصهيونى فهو أكثر تشددا من الصهاينة أنفسهم، فقد صرح بالقول أنه «يرى يهود أمريكا إسرائيليين»، وهذه وجهة نظر بعض المسيحيين الصهاينة المتشددين، وأحب اليهود فى إسرائيل ترامب وردوا له التحية بأحسن منها بقولهم «نحن نعتبر ترامب ملك إسرائيل المعاصر على طريق الملك داود وسليمان»، وفى الوقت نفسه طعن ترامب يهود أمريكا فى انتمائهم لإسرائيل وقد وضح ذلك بأنهم لم يصوتوا له وصوتوا للمرشح الديمقراطى.

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