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رئيس شركة مطارات باريس: استئناف حركة السفر والطيران في أوروبا هذا الصيف

باريس/واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:48 ص

قال الرئيس التنفيذي لـ "شركة مطارات باريس"، أوجاستين دي رومانيه، إنه في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لاستئناف حركة السفر والطيران هذا الصيف، لا يزال العديد من قادة دول آسيا يرون القارة الأوروبية بؤرة ساخنة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف دي رومانيه في تصريحات لإذاعة "يوروب 1" اليوم الجمعة أن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا أمام حركة النقل الجوي في أوروبا.

وأوضح أن شهر يونيو يعد مفصليا بالنسبة للقرارات التي ستتخذها الحكومات الأوروبية بشأن فتح البلاد أمام حركة السياحة، مع توقعات باشتداد المنافسة على الإيرادات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دي رومانيه قوله إن هناك بعض شركات الطيران الأجنبية التي قامت بالفعل بحجز رحلات طيران إلى مطار أورلي في باريس، والمقرر أن يعيد فتح أبوابه في 26 يونيو.

وأكد دي رومانيه عدم وجود خطة في الوقت الحالي لخصخصة شركة مطارات باريس، أو شطب وظائف.

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