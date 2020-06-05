عودة الحياة لكازينوهات لاس فيجاس بعد إغلاق كورونا

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أعيد فتح الكازينوهات والفنادق على طول قطاع لاس فيجاس وفى جميع أنحاء ولاية نيفادا الأمريكية، أمس الخميس، بعد إغلاق دام 78 يوما، بسبب فيروس كورونا، ما أدى وجود حالة من التألق والبريق جنبا إلى جنب مع تدابير الصحة العامة داخل المدينة التى تشتهر بأندية القمار والحياة الليلية.

وخضعت خطط الفتح الجزئى بالكازينوهات والفنادق الكبرى لموافقة مجلس إدارة ألعاب المقامرات، وذلك للتأكد من اتباع الإجراءات الصحية المفروضة للحيلولة دون تفشى عدوى الإصابة بالفيروس المستجد بين الزبائن.

وتتضمن الإجراءات الجديدة الحد من عدد المقامرين بكل طاولة، بالإضافة إلى توفير محطات لغسل وتعقيم الأيادى، وقياس حرارة الموظفين والضيوف على حد سواء.

ويتسم قطاع لاس فيجاس فى مرحلة ما بعد الجائحة بإجراء فحوصات درجة الحرارة فى مداخل الكازينوهات وتطهير النرد ومراعاة التباعد الاجتماعى بين ماكينات القمار.

ووفقا لشبكة يورو نيوز، فقد أدى الإغلاق إلى ارتفاع البطالة بقطاع المقامرة فى لاس فيجاس بمعدل 28% كما قدرت الإحصاءات الرسمية خسارة الكازينوهات خلال تلك الفترة بمليارات الدولارات الأمريكية.